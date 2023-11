Robe Green

Robe Lighting s’engage en faveur l’environnement avec des initiatives telles que la rénovation de leurs usines en République tchèque au lieu d’en construire de nouvelles, l’investissement dans des panneaux solaires pour réduire les émissions de CO2, et la conception de produits durables, notamment avec sa technologie de bloc LED Transferable Engine. Le fabricant adopte une approche de green marketing en réduisant l’impression de catalogues et en privilégiant les emballages éco-responsables, mais aussi en optimisant les tournées de livraison en Europe. La société encourage le covoiturage, le vélo et le tri sélectif parmi ses employés. Cette démarche a notamment été reconnue avec la certification Sustainable Company Certification 2023.