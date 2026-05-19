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Robe Happy Hour

19 Mai 2026 | News Lumière & Vidéo

Robe Happy Hour

ROBE Lighting France organise son Happy Hour le 27 mai à partir de 18h30 à Villepinte.

Venez découvrir le GigaPointe ainsi que le wash multisource Arianne 6.

📍 ROBE Lighting France – 22 avenue des Nations – 93420 Villepinte

Inscription obligatoire : https://gqr.sh/hdfG?brid=YWdncwEwIyt8EXe3rluWo1h-0oXB

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