Ce projecteur Fresnel IP65 s’adapte aux conditions extérieures difficiles. Il est doté du moteur Transferable Engine IP65 : disponible en deux versions brevetées, XP pour « eXtreme Performance » et HCF pour « High Colour Fidelity », permettant un remplacement rapide et économique et une adaptation à l’évolution continue des LEDs.

Il dispose d’un système de mélange des couleurs CMJ : deux roues de couleur et un CTO variable de 3 000 à 6 700 K, offrant des teintes allant des couleurs saturées aux tons pastels. Le zoom motorisé 10:1 offre une plage de 6° à 61°, et le module de couteaux breveté PLANO4 permet un contrôle du faisceau avec quatre couteaux positionnables individuellement et une rotation du système complet de +/-60°.