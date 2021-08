ROBE IPARFECT 150 FW RGBA

Destiné aux théâtres, aux salles de concert ou à la télévision, le iParFect 150 FW RGBA dispose d’une large plage de zoom et d’un fonctionnement silencieux avec un refroidissement passif. D’indice IP 65, il conviendra aux applications extérieures. Doté d’un IRC élevé, il produit des blancs chauds et des teintes ambre. Il est doté d’un contrôle des couleurs en RVBA ou en CMJ, d’une gradation linéaire et douce, et d’une émulation des gradations tungstène. La température de couleur de sortie s’étend de 8 000 à 2 700 K. Le faisceau est variable sur une plage de zoom allant de 3,8 à 60°, combiné à un bord de faisceau de style Fresnel. Compact et léger, il allie accroche et support au sol. ■