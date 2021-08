ROBE IPOINTE65 ET ISPIIDER ; IP 65

Multifonctionnel et inspiré du MegaPointe, l’iPointe65 est adapté aux festivals, concerts et événements en plein air. Il est utilisable en beam, spot, wash et effet. Son boîtier en aluminium le garantit contre la corrosion et protège les systèmes optiques, gobos et couleur, sans nécessiter un entretien fréquent. L’iSpiider est issu du wash à LED RVBB 60 W Spiider, et son effet flower multicolore est breveté par Robe MCFE. Canaux DMX, fonctionnalités et vitesse de fonctionnement étant identiques, les deux luminaires peuvent facilement être clonés par leurs versions non IP et sont équipés d’une puce NFC pour un accès aux données et un diagnostic de l’appareil via un smart bidule et l’application Robe Com. ■