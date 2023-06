Robe iTetra2

La barre de LED Tetra2 rejoint la gamme iSeries. Classée IP65, elle garde les caractéristiques de son équivalent IP20. Avec une carte DMX, les iTetra2 et Tetra2 peuvent être utilisées ensemble sur une même installation. La iTetra2 dispose d’une procédure d’auto-test et d’une technologie NFC pour la configuration et le diagnostic. Chaque pixel génère un faisceau ultraserré de 4° et peuvent tous se combiner pour produire un « mur de lumière » précis et détaillé. La technologie REAP (Robe Ethernet Access Portal) permet d’accéder aux informations à distance de l’appareil et aux diagnostics via le réseau Ethernet, ce qui est idéal pour les installations nécessitant une surveillance à distance de l’appareil.