La lyre asservie LEDBeam 350 est une version plus grande et plus puissante du LEDBeam 150. Avec 6 600 lumens et 12 LEDs RVBB de 40 W, elle est dotée d’une librairie DataSwatch qui contient 66 couleurs et tons préprogrammés, y compris des teintes de blanc. Le système L3 « Low Light Linearity » de Robe assure quant à lui des fondus imperceptibles jusqu’au noir absolu. ■

http://www.robe.cz/ledbeam-350