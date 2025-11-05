Passage à la LED remarqué

Le Pointe et son grand frère le MegaPointe font partie des projecteurs qui ont fait la légende de Robe Lighting. Projecteurs hybrides aux multiples effets, ils continuent d’éclairer de nombreux spectacles à travers le monde.

Depuis longtemps, la question se posait de leur renouvellement avec un moteur de LEDs. C’est désormais le cas pour leur petit frère, en la personne du LedPOINTE, qui nous est proposé aujourd’hui à l’essai.

Aspect extérieur

Allez, faisons un peu le tour de ce LedPOINTE. Il a d’emblée un air de déjà-vu car il ressemble énormément à son aîné à lampe. Au niveau des dimensions, seule la hauteur change ; elle passe de 575 mm à 667 mm, dix centimètres supplémentaires tout de même, ainsi que quatre kilos de plus, pour un total de 19 kg. Mais la version LED y gagne notamment au passage une trichromie et une plus grande plage de zoom, de bonnes raisons pour ce changement de gabarit.

Extérieurement donc, c’est du pur Robe, deux poignées classiques sur la base, l’écran que l’on connaît sur tous les grands projecteurs de la marque, accompagné de quatre boutons, ainsi que deux gâchettes pour bloquer les axes sur les bras. À l’arrière, on trouve du DMX cinq broches en In/Out, l’alimentation In/Out est en True1, un port Ethernet et un fusible complètent la liste.

Sous la base, on va trouver les traditionnels camlocks au nombre de quatre ainsi qu’un emplacement pour élingue de sécurité et quatre tampons de support.

Source et optique

Pour remplacer la source à décharge de 280 W du Pointe, Robe a choisi un module de… 280 W également, ce sera facile de s’en souvenir. Il est affublé du suffixe « HP » pour high power, et en effet, il offre sur le papier une luminosité de 182 000 lux à 5 m, et même 210 000 lux à la même distance en utilisant le beam reducer (gobo permettant de réduire le diamètre du faisceau). Nous pourrons vérifier cela plus tard.

Fini les modes beam et spot de son ancêtre qui proposaient 2,5°-10° et 5°-20°, désormais Robe nous offre une optique tout-en-un de 1,8° à 44° d’ouverture. On comprend déjà d’où viennent les 200 000 lux au plus serré !

Quoi qu’il en soit, une telle plage d’ouverture est un petit exploit si le projecteur conserve une étale correcte.