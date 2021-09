ROBE LIGHTING CUETE

Ce projecteur motorisé compact est dédié aux petites et moyennes productions, salles de spectacle et installations fixes. Doté d’un mouvement ultra-rapide, il permet la création d’effets dynamiques et de projections, offrant un système de mélange des couleurs CMJ avec un flux lumineux de 4 200 lm en blanc. Il utilise le moteur TE 120 W White LED breveté par Robe et équipé de la technologie Transferable Engine. ■