ROBE LIGHTING ET S GROUP S’EXPOSENT AU LOUVRE

Le DJ et producteur français David Guetta a joué le 31 décembre dernier un set en direct au pied de la Pyramide du musée du Louvre. L’événement, « United at home Paris », qui a été retransmis en direct sur les réseaux sociaux, plusieurs plateformes de streaming vidéo et chaînes de télévision, a été mis en lumière avec 116 iPointe, tandis que Romain Pissenem, concepteur et réalisateur de la manifestation, s’est entouré du concepteur lumière Ian Tomlinson et du programmateur et opérateur James Betts-Gray pour réaliser ce concert. Les équipements son et lumière ont été fournis par le prestataire S Group et les dons récoltés ont été reversés à des associations caritatives. ■