ROBE LIGHTING FAIT LE SHOW À L’EUROVISION

Pour la dernière édition du Concours Eurovision de la chanson à l’Ahoy Arena de Rotterdam (Pays-Bas), le concepteur lumière Henk-Jan van Beek, de Light-H-Art, qui a travaillé en collaboration avec Bas de Vries et Martin Beekhuizen, a spécifié 740 projecteurs asservis Robe pour éclairer l’intégralité de l’événement (396 Spiider, 220 LEDBeam 150s, 92 BMFL WashBeam, 25 Tetra2 Moving LED bars, avec 12 BMFL Spot utilisés via 12 systèmes de poursuite RoboSpot). Ces appareils et l’ensemble du matériel (lumière, son) ont été livrés et montés par le fournisseur technique néerlandais officiel de l’Eurovision Song Contest (ESC) 2021, Ampco Flashlight. ■