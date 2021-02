ROBE LIGHTING FORTE

Avec ses 50 000 lumens et sa masse allégée, ce projecteur au moteur à LED Transferable Engine 1 000 W à auto-étalon-nage dispose d’un zoom de 5 à 55° utilisable en spot, wash et beam. La perte de flux au zoom serré est compensée par le système breveté de trichromie CMJ de Robe. Combiné à deux roues de couleurs, équipées de filtres IRC 80 et 90, ainsi que d’un système de CTO variable allant de 3 000 à 6 700 K, il est doté de deux roues de gobos indexables et rotatives, chacune avec six gobos interchangeables Slot&Lock, deux prismes à facettes combinables (circulaire et linéaire), une roue d’animation et un iris motorisé. Deux frosts interchangeables à insertion rapide couvrent la totalité de la plage de zoom sans restriction lors de l’insertion des filtres. ■