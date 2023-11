Robe Lighting France prend le relai de la marque Avolites en France

Comme annoncé il y a quelques semaines, la société Robe Lighting s.r.o. a fait l’acquisition de la marque Avolites. Dans la continuité, Robe Lighting France assurera désormais la vente et le support technique de la marque Avolites sur tout le territoire français, à compter du 13 novembre 2023.

Bruno Garros, Directeur Général de Robe Lighting France, commente cette nouvelle acquisition : « Tout d’abord, nous tenons à remercier les équipes de la société Algam pour leur professionnalisme tout au long de la période de transition et de passation de la marque. C’est une très belle opportunité, qui s’inscrit parfaitement dans notre plan de développement global depuis la création de la filiale en 2015. »

Et de préciser : « Comme pour les gammes Robe et Anolis, un haut niveau de support et de service sera apporté aux utilisateurs, prescripteurs et clients actuels et futurs d’Avolites avec l’arrivée de nouvelles compétences. »

Le premier rendez-vous important avec la marque aura lieu aux JTSE, ce qui sera l’occasion de lancer officiellement ce nouveau chapitre pour la filiale française.