Robe Lighting France vous attend sur le Prolight + Sound

Pour sa prochaine édition du Prolight + Sound du 26 au 29 avril 2022, à Frankfurt (Allemagne), Robe Lighting a le plaisir de (re)partir à la rencontre de ses visiteurs, utilisateurs/futurs utilisateurs et présenter ses nouveautés produit et innovations techniques. En présence de l’équipe France de Robe Lighting, (re)découvrez le CUETE, le T2, la T11, la technologie innovante TE (Transferable Engine) avec les moteurs à LEDs interchangeables, et quelques nouveautés encore jamais vues. Ami.e.s francophones, rendez-vous hall 12.1, stand D10 pour découvrir ce que la marque vous a réservé ! ■