Robe Lighting iFORTE

Cette lyre Profile est la plus puissante de la série iSeries. Certifiée IP65 et basée sur le FORTE, elle dispose des mêmes fonctionnalités et charte DMX, avec deux kilos de plus que la version IP20 grâce à certains de ses capots en magnésium. La source de ce projecteur est un module LED de 1 000 W, disposant de la technologie Transferable Engine, permettant son remplacement de manière rapide et économique pour l’utilisateur, favorisant ainsi la durée de vie du projecteur. Il est doté d’un dispositif d’entretien et de maintenance, permettant à celui-ci d’évacuer automatiquement l’humidité pouvant y rentrer lors de l’ouverture des capots. iFORTE est à découvrir sur les JTSE 2023, dans la Boîte Noire n°3 (Dock Eiffel). ■