Robe Lighting, nouveautés Plasa 2023

Cette année, Robe Lighting a présenté ses innovations lors du salon à Londres. En photo, le iForte LTX WB, un wash beam LED longue portée qui offre un éclairement de 335 000 lux à 5 m avec une garantie de quatre ans/ 20 000 heures, est doté de trois modes de zoom pour des effets visuels variés. Les Forte Fresnel et Forte PC intègrent la technologie Transferable Engine de Robe, offrant une couverture uniforme avec une sortie de 90 200 lumens. Leurs moteurs à auto-référence et capture de données se remplacent en cinq minutes, la longévité des LEDs est de 50 000 heures L70/B50, et la garantie est de quatre ans/20 000 heures. Le système de mélange CMJ permet des nuances chromatiques variées.