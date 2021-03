ROBE LIGHTING SPOTE

Conçu pour des effets dynamiques et des projections, le Spote produit une lumière blanche de 2 700 lumens. Il est équipé du dernier moteur interchangeable à LEDs blanches TE de 70 W. Son ouverture fixe à 16° est munie d’un focus motorisé et peut être remplacé par un objectif grand angle optionnel de 24° pour des utilisations à courte portée ou à faible élévation. L’ensemble des effets dynamiques comprend une roue de couleurs avec 13 filtres dichroïques, une roue de gobos avec neuf gobos indexables, rotatifs et remplaçables, un prisme rotatif bidirectionnel à huit facettes et un frost à 5° pour un beau faisceau wash. Ce projecteur conviendra aux installations dans les clubs, bars et/ou les événements d’entreprise. ■