Robe Lighting T11 Profile

Dédié au marché du théâtre et de la télévision, le T11 Profile présente une découpe qui s’appuie sur le concept de couleur MSL (Multi-Spectral Light), et sur la technologie TE (Transferable Engine). Son moteur LED MSL-TE 350 W génère 9 500 lm sur un blanc chaud à 3 200 K. L’optique offre une projection sur une plage de zoom allant de 5° à 50°, et la lentille frontale est remplaçable par une Fresnel ou une PC martelée. La température de couleur va de 2 700 K à 8 000 K, et la découpe est dotée d’un système de couteaux novateur. Un frost de 1° permet un flou instantané et un frost de 5° est disponible en option. Un module optionnel avec deux gobos rotatifs, trois gobos statiques et un iris motorisé vient compléter les options. ■