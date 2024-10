Atteignant une plus grande portée, une couverture plus fluide et un impact visuel plus important que jamais pour les projecteurs LEDs de ce type, le T32 Cyc contient de puissantes LEDs multichip RVBBAL pour générer non seulement une forte intensité lumineuse, mais aussi reproduire fidèlement les couleurs et teintes couvrant un large spectre et appréciées par les éclairagistes à travers le monde. Depuis le haut ou la base du cyclo, la fonction VertiSpot motorisée permet de contrôler le point de croisement vertical. En outre, le T32 Cyc dispose de quatre zones contrôlables séparément pour augmenter les variations et les effets.