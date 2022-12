Robe Lighting TX1 PosiProfile

Situé entre le projecteur asservi et la découpe statique, le TX1 PosiProfileTM est conçu pour les lieux où les options de mouvement d’un projecteur asservi sont limitées voire inexistantes. Lorsque l’installation et le réglage d’une découpe traditionnelle sont difficiles, le TX1 PosiProfile pourra s’y placer grâce à son initialisation sans mouvements. Une fois installé, tous les réglages peuvent s’effectuer à distance via la console. Grâce au système BARS (Brake Attribute Retention System), breveté par Robe, une fois que les réglages de base effectués, un mécanisme de freins vient bloquer les mouvements du pan, tilt, ainsi que des optiques, même si l’appareil est hors tension.

A découvrir aux JTSE, Boite Noire n°3 (Dock Eiffel).■