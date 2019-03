ROBE POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DE SA GAMME DE BMFL FOLLOWSPOT

Robe signe aujourd’hui une autre version de la gamme de projecteurs dédiés à une utilisation en poursuite et contrôlés par le système RoboSpot, le BMFL FollowSpot LT. Solution compacte adaptée aux grandes scènes, son système optique donnant un zoom de 2 à 8° (ratio 4:1) le rend idéal pour une utilisation sur de grandes distances, lui permettant d’atteindre un éclairement supérieur à 1 000 lux à 90 m. Ses deux roues de couleurs, deux frosts, son Iris ainsi que son système trichromie hérités du reste de la série BMFL en font une poursuite petit format abordable et légère. Il est disponible dès maintenant en démonstration sur site et dans toute la France. ■