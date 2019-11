Robe Lighting vous invite à découvrir l’Esprite, avec son moteur LED interchangeable, ou encore la barre de LED Tetra (photo), le SilverScan, la famille T1 au complet, le système de poursuite RoboSpot et l’Ambiane XP d’Anolis (division architecturale Robe). Rendez-vous au Dock Pullman, stand 36, 37 et 79 (salon), et au Dock Eiffel, stand 2 (boîte noire). ■