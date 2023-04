Robe renforce sa présence en Afrique du Nord

Le groupe Robe Lighting s.r.o confirme sa volonté de développer sa présence en Afrique du Nord (Maroc, Algérie et Tunisie) en confiant la responsabilité à la filiale française de faire bénéficier de sa connaissance du marché de l’éclairage scénique et architectural à ces trois pays dont les besoins notamment en installations fixes sont nombreux. À ce titre, Terry Di Isernia (responsable régional Grand Sud) prend en charge, dès aujourd’hui, le développement des ventes de l’ensemble de la gamme Robe dans les pays du Maroc, de l’Algérie et la Tunisie.

Terry Di Isernia est joignable au 06 98 29 74 58 et par email : terry.di@robelighting.fr