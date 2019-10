Robe SilverScan

Nous espérons que les plus nostalgiques d’entre nous (c’est-à-dire les plus anciens), et les autres, auront la même émotion en lisant cet article que celle que nous avons eu quand SONO Mag nous a annoncé que nous allions tester le nouveau scanner de Robe. Il fallait sans doute au moins quelqu’un d’aussi audacieux que Josef Valchar, fondateur de Robe, pour tenter cette aventure à laquelle rêvent tous les passionnés de lumières d’anciennes générations.

Il convient donc de faire un petit peu d’histoire et de rendre à César ce qui lui appartient, d’autant que c’est l’occasion de pousser un petit cocorico. C’est en effet la marque française Cameleon qui est l’inventeur du projecteur scénique à miroir qui a connu un succès international dans les années 1980 et 1990. Une époque ou Vari-Lite et Cameleon se partageaient l’essentiel du marché de la musique mondiale avec, d’un côté, l’inventeur de la lyre asservie et, de l’autre, celui du projecteur à miroir. Mais revenons à notre sujet et, avant tout, félicitons Josef d’avoir osé le pari de réintroduire le scanner.