ROBE SILVERSCAN

Il y a vingt-cinq ans, Robe Lighting était créée et commençait à développer ses premiers scanners, dans sa toute première usine de 1 000 m², en République tchèque, avec une équipe de 25 employés. Pour immortaliser ce quart de siècle, Robe lance le SilverScan. Equipé des technologies actuelles de LED blanche et du mouvement de miroir très caractéristique du Scanner, sa légèreté, sa hauteur et le nombre réduit de pièces en mouvement en font un projecteur parfait pour les salles de spectacles, les installations fixes ou encore les discothèques.

Toutes les spécificités du produit sont à retrouver sur le site français de la marque www.robelighting.fr ou auprès des responsables régionaux Robe France.■