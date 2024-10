Le SVB1 est équipé de LEDs individuelles de 40 W RVBB (sept cellules plus un pixel central avec un module LED stroboscopique RVBB et un module LED blanc de 200 W). D’un zoom motorisé de 3,8° à 50°, du mélange des couleurs RVB ou CMJ. Il est compatible avec les protocoles ArtNet et sACN, technologie REAP et communicateur Ethernet Epass.