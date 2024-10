Inspiré par l’artiste et scénographe tchèque Josef Svoboda, le Svopatt est un luminaire polyvalent capable de créer des effets dynamiques avec plusieurs faisceaux lumineux. Il est doté de neuf modules contenant chacun 7 x 40 W LED multichips RVBB, et un stroboscope central de 200 W, un zoom motorisé de 3,8° à 50° pour des faisceaux serrés ou larges, avec rotation continue, de la technologie de revêtement de lentille RLCT garantissant des optiques plus propres et plus durables. Il est compatible avec divers protocoles incluant ArtNet et sACN pour une cartographie facile des pixels, le mélange des couleurs RVB ou CMJ, un CCT variable et une bibliothèque de couleurs préprogrammées DataSwatch.