ROBE T2 PROFILE

Inspiré du T1, le T2 Profile offre un flux de plus de 17 000 lumens à partir d’une source MSL (Multi-Spectral) de 850 W. Doté d’une plage de zoom de 5 à 55°, il est adapté à la longue portée, notamment pour le théâtre, la télévision et les tournées. Le contrôle CCT de 2 700 à 8 000 K permet les variations de blancs. Les T1 et T2 disposent de la même colorimétrie et sont utilisables en simultané. Le T2 est doté du système de gradation L3 et d’un IRC de 90+. Il inclut un canal minus green et plus green ainsi que la gestion sans flickering Cpulse pour les systèmes de captation vidéo. Il possède un système de couteaux, deux roues de gobos, dont une rotative, une roue d’animation, deux prismes rotatifs et des frost variables de 1 et 5°. ■