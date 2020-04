ROBE TETRA2

#robelighting #robetetra2

La barre de LEDs TetrAgnatha est dotée de 18 pixels permettant un faisceau ultra-serré de 4°. Avec deux eff ets Flower, elle peut se piloter pixel par pixel. Les faisceaux homogènes, ainsi que le zoom au ratio de 11:1, fournissent un wash à 45°, un eff et « blinder », « lèche-mur », ou des eff ets dynamiques avec des mouvements rapides de tilt. Utilisant le système de gradation L3 (Low Light Linearity) pour un fondu imperceptible au noir, le contrôle 18 bits off re un mélange des couleurs ultra-lisse sur le spectre de couleurs. Un switch Ethernet intégré et une gamme de protocoles (sACN, A rt-Net ou Kling-Net) permettent une installation réseau et un contrôle des pixels depuis les serveurs médias, par DMX ou via le moteur d’eff ets interne. ■