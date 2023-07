Robert Juliat au grand théâtre de Nantong

Six poursuites Robert Juliat ont été installées au Nantong Grand Théâtre. Ce nouveau centre culturel et artistique est situé au centre de la ville de Nantong, dans la province chinoise du Jiangsu. Localisé sur la rive nord du fleuve Yangtsé, le complexe abrite cinq salles de spectacles et a été dessiné par feu l’architecte Paul Andreu. Quatre poursuites Aramis 2 500 W HMI ont été livrées à l’opéra et deux poursuites 1 800 W HMI Victor au Concert Hall. Les unités Aramis et Victor sont installées dans les poursuites en façade, à distance de projection d’environ 50 m par rapport à la scène. Une distance parfaitement adaptée à leurs plages de zoom respectives de 4,5°-8° et 7°-14,5°.