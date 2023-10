Robert Juliat était présent au Plasa. Le stand présentait les produits LED, en mettant l’accent sur le Sully 4C Profile primé et les luminaires Fresnel et Tibo HE dans les gammes génériques, les Dalis 862 blanc variable et Dalis 864 quatre couleurs Footlights, et la poursuite Arthur LT 800 W LED à longue portée (photo).