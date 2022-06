Les cyclos Robert Juliat Dalis 860 LED ont été choisis pour le National Taichung Theatre de Taiwan. 36 de ces projecteurs, équipés de mini yoke et de systèmes Quick Rig, ont été fournis par DLHG Co., Ltd. Le National Taichung Theatre (NTT) compte trois salles principales. Le lieu principal pour les luminaires Dalis 860 sera le grand théâtre, qui accueille un large programme de comédies musicales, d’opéra, de ballet, de danse moderne et de théâtre. Les luminaires du cyclorama Dalis 860 seront installés pour éclairer l’impressionnant cyclorama de 18 m de large par 10 m de haut avec une couverture lisse, uniforme et hautement contrôlable. ■