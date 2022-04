Robert Juliat équipe les salles japonaises Zepp Hall

Le dernier projet, fourni et installé par Sogo Butai, concernait le Zepp Haneda d’une capacité de plus de 2 900 personnes à Tokyo et consiste en une gamme complète de luminaires LED sur toute la gamme du portefeuille LED de Robert Juliat : profilés, lentilles simples, poursuites et feux de cyclorama. Le concepteur d’éclairage de Sogo Butai, Yukiteru Hayashi, a soigneusement établi la sélection complète de luminaires LED pour inclure vingt-quatre lampes cyclorama Dalis 860, six Tibo 533CW 115 W Cool White et quatre profilés ZEP 664SX2 300 W, vingt-huit Warm White ZEP 360LF2 300 W et dix Cool White ZEP 360LF2 300 W Fresnels, aux côtés de poursuites LED 6 Oz 600 W. ■