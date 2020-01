ROBERT JULIAT ILLUMINE L’AMPHI

L’Amphithéâtre de la Verrière (Bouches-du-Rhône) est une salle de 450 places à vocation polyvalente. Jean-Marie Albaladejo, directeur technique de la salle, recherchait une solution à LED pour remplacer d’anciens projecteurs et réaliser des éclairages en contre-plongée. Jusqu’à présent, cela s’avérait problématique car le public est très proche de la scène. Texen a proposé le Dalis Access 863, un projecteur à LED 150 W qui bénéficie de micro-réflecteurs asymétriques, d’une gestion des paramètres de contrôle simplifiée, d’une combinaison simplifiée des sources lumineuses avec une quadrichromie rouge, vert, bleu royal et blanc chaud 2 200 K.

La gradation de chaque LED offre des transitions lentes et des projections de couleurs. ■