Robert Juliat pour un concert au temple Kiyomizu

Construit en 1633, Kiyomizu est un site du patrimoine mondial de l’Unesco situé sur les contreforts du mont Otowa, au Japon. C’est dans ce cadre que le trio vocal italien Il Volo a donné un concert caritatif spécial le 5 août 2022. Le concert a été filmé en vue d’une première mondiale, devant un public invité. Les produits Robert Juliat ont joué un rôle essentiel dans l’éclairage spécial de ce concert. Les concepteurs d’éclairage Yukiteru Hayashi et Michio Tsuchiya ont choisi les followspots RJ Lancelot 4K HTI 2°-5° et les projecteurs RJ Dalis 862 Footlights, Dalis 860 cyclorama et Dalis 861 washlights pour éclairer le décor, les artistes et l’orchestre. ■