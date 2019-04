PLS – ROBERT JULIAT

#PLS2019 – Hall 12 – Stand C62

Dernière-née de la gamme LED Robert Juliat, la série de découpes Charles 960SX est dotée du même moteur LED de 600 W/6 000 K que les poursuites Oz et Alice. Elle offre une grande puissance lumineuse et un faisceau parfaitement homogène avec un IRC supérieur à 90. Disponible en trois modèles (zooms de 8-16°, 15-40° et 29-50°), la série Charles est silencieuse, flicker-free, avec contrôle de la gradation sur 16 bits en manuel ou DMX.