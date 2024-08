Pour mettre en lumière le groupe qui soutient Premiers de Cordée à l’Olympia, l’Agence Prestige Événements, partenaire de l’association, a été mise à contribution pour la direction technique du gala annuel tenu dans la mythique salle parisienne. Pour la partie lumière, l’équipe de Prestige et son directeur technique J.-C. Gorce ont fait appel à leurs projecteurs Chauvet Professional, avec une vingtaine de Maverick (MK2 Spot, MK2 Profile, MK2 Wash), des COLORado PXL bar 16, Color Strike M, Strike Array 4 et Well Stx 360. Un show qui a fait le bonheur des bénévoles de Premiers de Cordée, divertis par un concert aux multiples artistes, parmi lesquels Patrick Fiori, Anne Sila, Wilfried Mbappé et Jean-Louis Aubert.