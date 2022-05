Romuald Carthery rejoint Robe Lighting France

Robe lighting France annonce l’arrivée de Romuald Carthery au sein de la société en tant que responsable régional. Avec plus de 15 ans d’expérience à son actif et une excellente connaissance du métier et de l’éclairage scénique, Romuald prend en charge le développement de la marque sur le secteur Nord et Grand Est de la France. Un recrutement au sein de Robe lighting France qui confirme la dynamique d’évolution de la filiale qui ne cesse de se développer sur le territoire depuis sa création en 2015. ■

Romuald Carthery est joignable au 06.09.37.25.66 et par e-mail à l’adresse suivante : romuald.carthery@robelighting.fr