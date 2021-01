RONDSON BE-1020 ET BE-1040

Ces ensembles de microphones sans fil sont équipés d’un récepteur UHF avec modules récepteurs sur deux fréquences fixes pour le BE-1020 ou quatre pour le BE-1040 (respectivement deux ou quatre canaux) et d’un système de réception automatique PLL et anti-interférence pour un fonctionnement simultané de plusieurs ensembles. Leur distance de transmission est de 50 m et ils possèdent un écran LCD pour l’affichage. Une fonction Sync infrarouge permet de transmettre aux émetteurs la fréquence. L’émetteur est doté d’une puissance de 10 mW et, parmi les caractéristiques, on retrouve une déviation de 22 kHz, une alimentation 3V par batterie pour une autonomie d’utilisation en continu de cinq heures. Quatre gammes de fréquences sont disponibles. ■