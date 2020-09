A Stavanger, en Norvège, l’intégrateur Showroom a équipé le restaurant Ostehuset de systèmes audio Bose Professional. Compte tenu de la variété de matériaux qui composent le bâtiment, le choix s’est porté sur des enceintes RoomMatch Utility et EdgeMax. Le logiciel Bose Modeler a permis de créer des zones audio contrôlées numériquement via des processeurs Dante et Bose ControlSpace. Les enceintes Room-Match Utility ont été installées sur l’infrastructure en béton au-dessus du plafond et suspendues par des fils, alors que dans les espaces communs, les salles de conférence et la salle de dégustation de vin, les enceintes EdgeMax ont été installées dans des cavités préexistantes afin de ne pas endommager la structure historique. ■