SOUTENIR LES JEUNES MUSICIENS

NOUVELLE ÉDITION DU PRIX ARTISTE DÉCOUVERTE

PARTICIPATION JUSQU’AU 31 MAI 2021

Faisant suite au succès de l’édition 2020, le comité Rootstock Music est fier d’annoncer le lancement du Prix Artiste Découverte 2021. Les jeunes musiciens du monde entier peuvent participer à cette compétition jusqu’au 31 mai 2021, en soumettant leurs performances directement sur le site de Rootstock.

À l’issue de cette période, 20 finalistes seront sélectionnés par le jury pour participer à Rootstock 2021 Live, qui se déroulera en ligne les 10 et 11 juillet prochains. Parmi ces jeunes talents, cinq se verront récompensés d’un Prix Artiste Découverte comprenant une aide financière de 5,000€ et un programme de tutorat avec un professionnel de l’industrie musicale.

Chaque année, Rootstock rassemble des musiciens du monde entier autour d’une mission unique : réunir les jeunes artistes et talents expérimentés sur une seule et même scène. Au cours des quatre dernières éditions, Rootstock a ainsi permis de mettre en lumière des artistes prometteurs français (Tēo, Mora Mora), anglais (Cloud Houd, Munay Ki Dub), portuguais (The Redbeds, Non Talkers), brésilien (Lienne), et chilien (Antes de Nacer). “Nous sommes très fiers de pouvoir accompagner ces jeunes artistes dans le lancement de leur carrière,” confirme Michael Baum, fondateur de Rootstock Music. “En tant que père de deux jeunes musiciens, je comprends bien la passion qui les porte, l’investissement personnel que cela implique et les obstacles auxquels ils sont confrontés.”

À l’issue du mois de mai, le jury Rootstock sélectionnera les 20 finalistes parmi les candidats aux Prix Artiste Découverte. Les performances de ces heureux élus seront intégrées à la programmation de Rootstock 2021 Live, aux côtés de celles d’artistes de renom. Les 10 et 11 juillet 2021 prochains, les membres spectateurs pourront également voter en ligne pour choisir les cinq gagnants du Prix Artiste Découverte 2021. Aujourd’hui, plus que jamais, la musique nous permet de rester unis. L’ensemble de la programmation prévue pour Rootstock 2021, ainsi que les noms des 20 finalistes du Prix. ■