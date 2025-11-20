ROXX sera présent sur le stand 184 pour présenter les Washlights IP66, les NEO fx, NEO mini et le NEO lite. Le NEO fx associe un zoom motorisé, un diffuseur électronique Smart Glass Filter et un tilt motorisé, offrant de nouvelles possibilités d’effets volumétriques. Le NEO mini repose sur une source RVB+Lime capable de produire jusqu’à 20 000 lumens pour un poids de 7,7 kg. Le NEO lite en reprend le concept dans une version sur batterie, délivrant 9 000 lumens, une performance notable pour cette catégorie de projecteur. Ces modèles sont compatibles DMX, CRMX RDM et peuvent être pilotés via l’application ROXX.APP. Ils intègrent une puce NFC facilitant l’adressage sans alimentation secteur.
Contact ROXX France: 06 72 52 88 13 / bruno.p.souchaud@gmail.com