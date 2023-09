RTI NEO 12

NEO 12 est une version plus puissante du NEO 6. Avec sa puissance de 12 W, et une balance des couleurs de 6 x 600 mW en rouge, 6 x 600 mW en vert et 6 x 800 mW en bleu, il s’adapte aux festivals et grands concerts, et conserve une bonne visibilité sur longue distance. Il dispose des mêmes fonctionnalités de contrôle DMX que son grand frère et crée des motifs nets et des angles précis.