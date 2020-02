RTI PIKO RGB 28, NOUVELLE GÉNÉRATION DE LASERS

La technologie RTI compacte permet une qualité de profil du faisceau inédite, sans les divergences des axes x et y qui conduisent à des nuances de couleurs importantes. Le faible diamètre de faisceau permet l’utilisation de très petits miroirs (4 mm), ce qui se traduit par une inertie réduite, et donc d’excellentes performances de scan/projection. La puissance du système est surprenante : 28,5 W au total après optiques, 8 W de rouge à 637 nm, 9 W de vert à 525 nm et 15 W de bleu à 455 nm. Ces lasers ne nécessitent plus de réalignement, car chaque module est scellé. Le module, comme avec les sources Coherent OPSL, peut être inséré dans un boîtier standardisé. ■