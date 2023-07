Ce contrôleur de monitoring Dante permet une gestion de monitoring, de stéréo à 22.2 et se complète avec la licence Loudness & SPL pour une mesure du Loudness suivant les normes internationales, et la licence Bass Management & ImmersivePlus pour gérer un monitoring audio immersif type 7.1.4, un monitoring secondaire, et deux LFE avec choix de la fréquence de coupure.