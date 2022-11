C’est Romain Muller qui nous a conviés à ce spectacle clôturant une semaine de résidence. Romain a toujours été passionné de musique, et bien plus attiré par les consoles de mixage que par le fait de monter sur scène. Chaque jour, Romain capte matière sonore et idées sous la forme de lignes mélodiques à la voix, au violoncelle… ou en Midi via des claviers. Résultats, des formes inattendues telles que ces mesures à 13 temps qu’il a présentées sans s’être posé la question de la métrique. Pour Runny Noise, le complice de production, composition et réalisation de Romain s’appelle J.-B. Juszczak. On le retrouve sur scène au sax, à la flûte, à la guitare et au chant. Mais l’ensemble du groupe collabore pour agglomérer les idées de tous ses membres et constituer albums et spectacles.

SONO : peux-tu nous décrire la solution de diffusion que tu utilises ?

Romain Muller : Le spectacle est écrit et réalisé pour une diffusion immersive, mais nous avons dès l’origine tenu à ce qu’il soit jouable dans une grande diversité de lieux. Nous utilisons donc le matériel de diffusion dont dispose la salle pour obtenir un système principal gauche droite et une couronne surround. Dans les kits d’accueil, il y a généralement une brochette de retours, ce sont eux que nous utilisons pour notre immersion. Nous apportons les pieds si nécessaire, et les accessoires pour incliner les enceintes. Et nous plaçons des enceintes en nez de scène, pour boucler la couronne.

Notre kit a été conçu pour ne pas nécessiter de transport lourd ni beaucoup de temps d’installation. Dans la majorité des cas, l’équipe arrive dans la salle le matin à 9 h pour jouer le soir. L’idée est d’apporter le son surround dans des salles de musiques actuelles de toutes dimensions sans avoir besoin de moyens démesurés.