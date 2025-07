RVOC (RTS Voice Over Cloud) est une solution intercom cloud (iOS/Android) offrant évolutivité, sécurité et communication en temps réel. Hébergée sur AWS, elle s’appuie sur des modèles AWS Cloud Formation (IaC) pour un déploiement simplifié. Capable de gérer jusqu’à 2 400 ports non bloquants, RVOC s’intègre aux matrices RTS (Odin, Adam), keypanels KP et à la technologie RVON. La connectivité WebRTC assure une communication multiplateforme à faible latence, avec cryptage et authentification garantissant la sécurité des échanges. Les licences peuvent être activées par l’utilisateur pour une durée déterminée (jours, mois, années), selon les besoins.