S Group : prestataire du live et de l’événement

S Group a adopté une stratégie de développement européenne qui commence à porter ses fruits et pourrait justifier la création de succursales à l’étranger. A commencer par l’Espagne, notamment les îles Baléares, où S Group œuvre pour l’Ushuaia Ibiza Beach Hotel, un établissement cinq étoiles réputé pour ses fêtes, et au sein de clubs tels que le Hï Ibiza. Discothèque moderne par excellence, le Hï Ibiza, qui appartient au même groupe que l’Ushuaïa et se situe en face de l’hôtel, est considéré comme la référence en matière d’équipement et de technique d’éclairage. Le Hï est en réalité plus proche d’une salle deconcert que d’un dance floor lambda. Les DJs de la scène internationale, tel David Guetta, s’y produisent en résidence, chacun possédant son propre univers en matière de lumières et de décors.

METTRE EN SCÈNE LES OUTILS DU SPECTACLE

Tous les matériels son, lumière, vidéo et structures font l’objet d’une location longue durée. S Group assure également la conception et la fabrication de décors, renouvelés chaque jour de la semaine. Des équipements hautement technologiques (motion design) qui sont aussi déployés par le groupe pour des actions dites « one-shot ». Le mix de l’événementiel et du live est une évolution forte de la dernière décennie, et le décor des structures de loisirs et de divertissement n’a pas d’autre choix que de se renouveler constamment pour surprendre et coller aux thématiques du moment. L’asservissement programmé de moteurs (motion) permet de déplacer le décor et le grill au-dessus des artistes. La tournée du groupe d’electro-rock Shaka Ponk illustre ce degré technologique. Pour mettre en perspective les demandes des scénographes, S Group s’inspire le plus souvent d’un simple croquis. Le projet est mis en réalité au sein du bureau d’études de l’entreprise avec l’aide de logiciels tels que Solidworks, un outil de conception développé par Dassault Systèmes et capable de gérer tous les aspects du processus de développement. En partant d’un simple dessin technique, Solidworks dépasse les fonctions d’un Autocad, avec la possibilité de réaliser une simulation du comportement des métaux et de livrer le programme spécifique à l’automate industriel.