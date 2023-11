S1 PRO+ et SUB 1

L’enceinte compacte autonome

Bose est l’une des grandes marques de systèmes de diffusion audio.

Dans sa large gamme professionnelle, on peut trouver une série de systèmes de sonorisation portable : F1, L1 et S1. La S1 PRO vient de se voir « upgradée » pour proposer de nouvelles fonctionnalités en termes de connectivité.

Un petit plus qui pourrait bien être apprécié de certains. Alors, que nous propose cette nouvelle S1 PRO+ ?

Présentation

Extérieurement, la S1 PRO+ ne présente pas de différences majeures avec sa grande sœur, la S1 PRO. Le design de la grille a légèrement changé et l’enceinte a perdu environ 400 g. La coque est robuste et le design est soigné. Les possibilités des différents positionnements de l’enceinte restent inchangées : légèrement inclinée vers l’arrière, droite en position verticale, en configuration retour de scène, ou encore sur un pied d’enceinte de diamètre 35 mm.

Un panneau de contrôle épuré et design.



Concernant cette dernière configuration, un deuxième orifice aurait permis de choisir une autre inclinaison sur un pied.

Le panneau de contrôle a également été remplacé par un système d’affichage OLED rotatif, permettant d’avoir une visibilité claire des paramètres de volumes, d’EQ (graves/aigus) et de réverbe pour les deux entrées instruments.

Une entrée Auxiliaire aux deux formats, TS/TRS 6,35 mm et TRS 3,5 mm est présente. Et une sortie ligne XLR est maintenant disponible. À préciser que l’entrée Aux 6,35 peut permettre d’ajouter un troisième instrument, comme un clavier.

Ce panneau est équipé de boutons rotatifs qui permettent de modifier les valeurs, de sélectionner des paramètres en exerçant une pression en leur centre et même d’avoir accès à des menus. Ces sélecteurs rotatifs demandent à être manipulés avec précaution et sans précipitation.

Bien qu’il soit en retrait par rapport à la façade, ce panneau de commande mérite d’être protégé par une housse dans les transports. On trouve donc moins de boutons, et surtout deux logements qui permettent de docker et de charger deux émetteurs HF. Cela fait partie des grandes nouveautés de ce système et ouvre des possibilités particulièrement intéressantes.

Le SUB1 couplé avec la S1 PRO+ peut être utilisé comme support en vissant un pied au centre du caisson de basse. Il est réglable en hauteur. Hormis cet avantage, il vient surtout en renfort acoustique de l’enceinte principale. Utilisé lors de certains tests de la S1 PRO+, et bien qu’il ne soit pas au centre de ce banc d’essai, ce caisson de basse peut s’avérer très utile une fois couplé, selon les circonstances.

Son panneau de commande se situe à l’arrière et comporte deux entrées lignes avec un EQ deux positions (L1 PRO/LPF) et deux sorties lignes avec aussi un EQ deux positions (full band/HPF). Il est possible de sélectionner, dans le menu de configuration de la S1 PRO+, la fonction Sub EQ et d’optimiser l’égalisation d’un SUB1 ou 2 via la connexion Line Out, un bouton de volume et une inversion de phase. Il faut avoir à l’esprit que le SUB1 n’est pas autonome et qu’une alimentation secteur, ou l’alimentation par la prise SubMatch (alimentation par un L1 Pro32) est indispensable.