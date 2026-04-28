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S2NL distribue Starway en Suisse

28 Avr 2026 | News Lumière & Vidéo

64 SONO MAGAZINE NEWS Starway S2NL CSI audiovisuel

Starway annonce la nomination de la société S2NL comme distributeur de la marque en Suisse. Cette collaboration constitue une étape importante dans le développement de Starway sur le marché européen. S2NL assurera la distribution auprès des professionnels du marché suisse et accompagnera les utilisateurs grâce à sa présence locale et à ses ressources techniques.

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